Tragedia al porto: le vittime avevano tra i 26 e i 42 anni. I nomi

​Nel pomeriggio di ieri, all’interno del porto vecchio di Crotone, si è verificata una esplosione a bordo dell’imbarcazione commerciale, battente bandiera della Repubblica di Palau, denominata “Asso Malakal Harbor”, che ha provocato la morte di tre cittadini stranieri, un egiziano e due indiani, ed il ferimento grave di un altro componente dell’equipaggio, in quel momento impegnati in lavori di manutenzione dell’unità navale, ferma nel porto cittadino dallo scorso 26 agosto perché in avaria.

​Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre operatori della Squadra Mobile e dell’Ispettorato del Lavoro hanno immediatamente avviato le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

​Da una prima ricostruzione dei fatti risulta che i membri dell’equipaggio erano intenti ad eseguire lavori di saldatura sullo scafo, e una scintilla avrebbe innescato l’esplosione del serbatoio del carburante, con il conseguente ribaltamento di uno dei due containers collocati a poppa, che ha cagionato la morte di almeno uno dei predetti.

​I soggetti deceduti sono stati così identificati:

ALI AIAD MOHAMED, nato in Egitto il 21.01.1981, capitano dell’imbarcazione;

MEHRA GULSHAN, nato in India il 21.06.1996;

BISWAS SHYAMAL, nato in India il 20.03.1985.

​Il soggetto ferito, CHANDERMOHAN SINGH, nato in India il 15.01.1995, è stato trasportato presso l’ospedale civile di questo capoluogo in gravi condizioni.

​Le attività investigative proseguono, al fine di chiarire definitivamente quanto accaduto.