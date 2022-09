Poco fa il Comune di Crotone, attraverso la propria pagina facebook, ha comunicato quanto segue: “Si è verificato una rottura della condotta in via Falcone. Gli operai sono già al lavoro per la riparazione”. Diverse segnalazioni ci erano arrivate nella mattinata di oggi da alcuni lettori, ai quali non arrivava l’acqua corrente nella propria abitazione.