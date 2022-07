Un’altra settimana di cultura e socialità ai Giardini di Pitagora. Stasera, martedì 19 luglio, alle ore 19,00. Roby Contarino presenterà il suo romanzo “Il Nazista e l’Ebrea, l’amore proibito di Auschwitz.“

Giovedì 21, dalle 19,00 in poi “THER ENERGY” una serata con e per giovani di Crotone, performance artistiche, mostre e musica in collaborazione con Villa Lucifero e Ciclofficina TR22o.

Venerdì il concerto del virtuosissimo pianista Francesco Tropea con le musiche di Bach, Brahmas, Scriabin. Una bella novità mercoledì 20 alle ore 21,00 dove l’autore e poeta Filippo Scalzi accompagnato alla chitarra da Pasquale Ribecco degli Astiokena,

con i racconti in vernacolo che racconterà dell’identità di un popolo.