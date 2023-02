Gruppo Fotoamatori Crotone, premiato Domenico Perpiglia

Il 2023 per il Gruppo Fotoamatori Crotone inizia con al premiazione dei vincitori del Concorso del mese relativo all’anno appena trascorso e con la consegna degli attestati ai partecipanti del corso base di fotografia 2022-2023, svoltesi ni occasione dell’incontro di sabato 14 gennaio scorso.

L’iniziativa del Concorso del mese ha coinvolto i soci da febbraio a novembre 2022 vedendoli impegnati, per ogni appuntamento, nella presentazione di due immagini a testa inerenti il tema generale “La cultura nel nostro territorio, il Crotonese”, affrontato nelle sue diverse specificità delle tematiche presentate di volta in volta: Tema libero; Storia e architettura; Mestieri, artigianato e industria; Tradizioni, costumi e riti; Agricoltura e prodotti tipici; Paesaggi e bellezze naturali; Espressioni artistiche; La vita e la gente. Mese per mese i soci si sono, quindi, cimentati nella presentazione di immagini sul tema proposto.con un unico filo conduttore: il territorio crotonese.

Il concorso ha visto un grande coinvolgimento dei soci con circa 130 partecipazioni (numero di partecipanti per numero di incontri) ed un totale di circa 260 immagini raccolte. L’ emozionante audiovisivo contenente una selezione di foto partecipanti ai vari appuntamenti del concorso del mese è fruibile sul gruppo facebook dell’associazione al seguentelink https://www.facebook.com/1167074735/videos/717817909914156/

La classifica generale del concorso ha visto come primo classificato Domenico Perpiglia (attuale Presidente e socio fondatore del Gruppo Fotoamatori Crotone): seguito al secondo posto da Salvatore Sendente e al terzo posto da Fabio Stigliano.

La classifica stilata a partire dalle preferenze assegnate dalla giuria qualificata del Concorso riflette pressoché i risultati della classifica generale, con il primo posto assegnato a Domenico Perpiglia, il secondo a Salvatore Sendente e il terzo posto ex aequo aClaudia Rubino e Fabio Stigliano.

“Nel corso dell’anno il territorio crotonese è stato scandagliato e rappresentato in maniera inedita nelle sue molteplici sfaccettature dall’occhio creativo dei nostri fotoamatori, – è il commento del Presidente del Gruppo Fotoamatori Crotone Domenico Perpiglia -ciò ha dato luogo ad un interessante e stimolante percorso di confronto reciproco e continua crescita conclusosi in una collezione di immagini di grande qualità e pregio”. Nello stesso incontro sono stati consegnati anche gli attestati ai partecipanti al Corso base di fotografia 2022- 2023, svoltosi dal mese di ottobre al mese di dicembre.

“La premiazione del Concorso del Mese e la consegna degli attestati del corso base non rappresentano un

punto di arrivo per la nostra associazione bensì un punto di partenza per un nuovo anno ricco di attività e di iniziative di grande interesse culturale non solo per i singoli appassionati di fotografia ma per l’intero territorio”

Il “Gruppo Fotoamatori Crotone” è una associazione fotografica no profit attiva nella città di Crotone fin dal 1980 con il fine essenziale di diffondere la cultura della fotografia quale privilegiato mezzo di comunicazione. Per al qualità della sua attività è stata insignita del titolo di BFI (Benemerita della Fotografia Italiana) dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) di cui fa orgogliosamente parte.

Per informazioni sulle attività dell’associazione visitare il sito www.gruppofotoamatoricrotone.it o scrivere all’indirizzo email gruppofotoamatoricrotone80@gmail.com.