Università a Crotone: “Il presidente Occhiuto orientato verso il sì”

In questi giorni, dopo un periodo di stallo, la meta sembra più vicina, da alcuni rumors che ci sono giunti, abbiamo capito che la Regione Calabria sia disponibile alla firma del protocollo d’intesa soprattutto grazie al Presidente Occhiuto che ha recepito le istanze del territorio perorate dal Presidente Sergio Ferrari che ha creato questa connessione.

Ecco la storia ad oggi:

L’Università Link Campus University di Roma ha chiesto al MUR l’accreditamento di una nuova sede universitaria a Crotone e, per iniziare, di 5 corsi di nuova istituzione presso tale sede; chiedendo contestualmente anche la relativa autorizzazione regionale poiché corsi di area sanitaria.

I nuovi corsi sono:

• Medicina e Chirurgia – Biotecnologie

• Infermieristica

• Fisioterapia

• Tecniche di Laboratorio

• Tecniche di Radiologia Medica

L’esigenza dell’ istituzione di una nuova sede a Crotone, nasce da uno studio sulle condizioni economico-sociali della zona,elaborato da docenti di questo Ateneo, con il contributo di Fenimprese Nazionale, dalla consapevolezza che una sede universitaria rappresenti un irrinunciabile volano per l’economia di un territorio; mentre la scelta dei corsi di studio da istituire è stata dettata dalla necessità di essere rapidamente operativi con corsi di forte impatto sociale, attrattivi per gli studenti e dove le opportunità di lavoro, anche sul territorio, sono certe stante la attuale carenza di professionisti del settore, come confermato dal diciottesimo rapporto CREA (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità), pubblicato dall’ANSA in data 25 gennaio 2023, che evidenzia che “al fine di allinearsi al livello di altri Paesi europei di riferimento, in Italia mancano all’appello 30.000 medici e 250.000 infermieri”.

A tal proposito, l’Università, ha inviato una nota alla Regione Calabria per chiedere, come previsto dalla legge, un parere positivo relativamente all’istituzione di corsi di area sanitaria nella Regione, la definizione della Azienda di riferimento e successivamente la firma del relativo protocollo d’intesa. Protocollo che impegnerà la Link Campus University a sostenere tutte le spese dei corsi di studio ivi compresi, docenti e personale tab, ma, ove fosse necessario, a coprire i debiti dell’ASP di riferimento successivi all’istituzione dei corsi.

Alla nota inviata, la Regione in data 11-01-2023 rispondeva quando segue:

In riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. 712/2022, si rappresenta che questa Amministrazione regionale ha espresso in più occasioni il proprio interesse nei confronti delle iniziative funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa per le professioni dell’area sanitaria. È in atto, infatti, un percorso volto al potenziamento strutturale del servizio sanitario regionale da realizzarsi attraverso le azioni dirette al rafforzamento degli organici delle Aziende del SSR anche mediante il soddisfacimento dei fabbisogni formativi espressi dal territorio. Pertanto, ogni iniziativa volta all’ampliamento dell’offerta formativa è valutata con interesse da questa Amministrazione. Firmata Roberto Occhiuto.

Ciò nonostante alcuni burocrati della Regione Calabria, di cui soloper adesso nomi e non racconteremo eventuali conflitti di interessi, hanno fatto di tutto per non agevolare questo miracolo per Crotone.

“si ritiene che non sussistano allo stato attuale i presupposti per la stipula del richiesto Protocollo d’Intesa”.

Quindi la Direzione Generale, non solo ha disatteso la volontà del Presidente della Regione Calabria, ma ha, allo stesso tempo,ignorato l’Atto di Indirizzo per l’anno 2023 del Ministro dell’Università e della Ricerca che prevede al punto 2 commi 4 e 5:

4. la progettazione e l’attuazione di interventi che rendano sempre più rapido e diretto l’inserimento nel mercato del lavoro, completando la riforma dei titoli universitari abilitanti, avviata con la laurea in medicina e poi estesa ad altre professioni, e ragionando contestualmente su una riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea che ne incrementi la flessibilità e valorizzi le competenze multidisciplinari, con una speciale attenzione alle tecnologie digitali, ai temi ambientali e alla costruzione di soft skills.

5. una riforma ragionata del numero programmato per l’accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, volta a realizzare un sistema efficace e soprattutto sostenibile di accesso, che garantisca il numero di medici di cui il nostro Paese ha bisogno oggi e avrà bisogno nel futuro, alla luce delle tendenze demografiche e dei bisogni sanitari della nostra popolazione, unelevato livello di qualificazione e una disponibilità del servizio in tutte le aree del Paese;

Pertanto, la Link Campus University, atteso che a norma delDecreto MUR, n. 289 del 25.03.2021 (allegato 4 comma a), dal Disposizione Direttoriale MUR n. 2711 del 27.11.2021 (art.3 comma d) e dalle linee Guida dell’ANVUR, all. 2 punto, è previsto che: “va acquisito altresì il parere favorevole del Presidente della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria”, procederà, in uno spirito quanto più ampio di collaborazione,nuovamente per mezzo del Presidente della Provincia di Crotone, Dott. Sergio Ferrari, all’invio al Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto della richiesta di parere positivo all’istituzione di corsi di area sanitaria nella Regione, della definizione della Azienda di riferimento e successivamente della firma del relativoprotocollo d’intesa.

Noi di FenImprese faremo e siamo pronti a tutto, per realizzare questo sogno, siamo sicuri che il Presidente Occhiuto ci darà l’opportunità di avere pari dignità con le altre città calabresi e del sud.

FenImprese Calabria