Aggressione a Francesco Coco, al vaglio la posizione di due 17enni

Dopo i numerosi attestati di solidarietà ricevuti da Francesco Coco, 74enne ex sindaco di Roccabernarda, ex consigliere comunale ed ex consigliere provinciale di Crotone, in seguito all’aggressione subita nella notte tra il 10 e l’11 luglio, i carabinieri stanno valutando la posizione di due 17enni. I militati dell’arma hanno anche rinvenuto nelle vicinanze gli indumenti usati durante il pestaggio, abbandonati nelle campagne vicine al luogo dell’aggressione. Sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime ore.