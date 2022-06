A Parco dei Glicini la prima area per sgambamento per cani

“Dopo un restyling del parco dei Glicini per consentire ai bambini e famiglie di usufruirne, a breve l’inaugurazione di una parte dell’area che sarà destinata allo sgambamento dei cani affinchè possano giocare e correre in un ambiente tutto loro, sicuro e funzionale, la prima in città.

Grazie a Polonet, previsti installazione di una fontanella per l’acqua, giochi, cestino per le deiezioni ed un ingresso dedicato”. A renderlo noto è il Comune di Crotone attraverso la propria pagina Facebook.