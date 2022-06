Un uomo di 67 anni, A.C., residente a Cutro, è deceduto nel pomeriggio di oggi dopo essere caduto in acqua in località Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, proprio nelle adiacenze del Castello. Ancora da chiarire la dinamica, l’uomo potrebbe anche aver avuto un malore prima di finire in mare. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, arrivati anche con un elisoccorso, che hanno provato a salvarlo.