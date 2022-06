Incontro positivo tra il Comitato “Per Margherita” e i rappresentanti della Giunta Comunale

Grande soddisfazione per i residenti del quartiere Margherita

Lo scorso 21 giugno la nostra associazione è stata accolta come nel Palazzo Comunale. Un incontro importante, con amministratori e dirigenti, nel corso del quale una grande notizia, il Centro di Aggregazione Sociale nel quartiere Margherita di proprietà comunale, precisamente in via dei Gelsomini, è tornato nella piena disponibilità del Comune. L’ascolto, il dialogo e soprattutto il supporto ricevuto da tutti i presenti, siamo certi, porterà a breve a importanti risultati per il quartiere.

Si è discusso a lungo dell’importanza sociale, di avere un’area verde comunale pubblica nel quartiere, nel PRG codesta area ricade nel nostro comparto, infatti nel 2016 furono investiti €600.000 euro per la costruzione dello stabile, con il fine di aiutare la periferia al nord di Crotone ad avere, non solo una area destinata a verde pubblico ma anche una struttura polifunzionale per aiutare l’ AGGREGAZIONE SOCIALE. In sintesi, tutti i presenti, hanno condiviso, che il luogo va, preservato nella sua destinazione per la sua importanza. Tante le considerazioni fatte sulla necessità sociale del luogo, rendendola immediatamente fruibile. Il Sindaco Voce con i suoi assessori presenti, hanno promesso che faranno tutto il possibile, come già dimostrato, riportando la struttura nella disponibilità del patrimonio Municipale, dando un indirizzo politico sul da farsi, restituendo al quartiere il decoro che merita e soprattutto la possibilità ai suoi cittadini di usufruirne di questa meravigliosa realtà. I dirigenti degli uffici tecnici presenti, hanno garantito la celerità dell’esecuzione per tutto il necessario. Noi come volontari saremo al loro fianco, nel nostro piccolo, aiuteremo a pulire e manutentare il verde che a breve sarà eseguito dal Municipio. Per usufruire della struttura dobbiamo avere un po’ di pazienza, fare le cose in regola, e rispettare i tempi tecnici, sperando che non si dilatino eccessivamente. Dobbiamo aspettare il Bando per l’assegnazione, nel frattempo tutti cercheremo di non far deprezzare questo bene definito essenziale per la comunità. L’Associazione si è assunta l’impegno, proporzionato alle proprie possibilità sia economiche che operative, di aiutare l’amministrazione, mantenendo nel tempo, pulita e manutenuta l’aria verde. Inoltre si è impegnata a coordinare tutte le associazioni e comitati interessati ad usufruire della struttura e dell’area verde per svolgere ognuno le proprie attività sociali e/o sportive. Questo progetto di collaborazione tra associazioni di promozione sociale e sportive, avrà almeno tre finalità, svolgere le attività della propria associazione, mantenere il luogo attivo, evitando il deprezzamento e gli atti vandalici, ma soprattutto renderlo fruibile a tutti coloro che lo vorranno creando un luogo punto di riferimento per il sociale. Ringrazio tutti i presenti, in primis il Sindaco Voce, vice Sindaco Cretella, gli Assessori Parise, Pitingolo, Scandale, Bossi, Pollinzi, inoltre i Dirigenti, Marano e Iorno, che con grande spirito collaborativo ci hanno illustrato le strade da percorrere tecnicamente. Grazie di cuore da parte mia, ma soprattutto dai cittadini della contrada Nord di Crotone. Questo è il palazzo Comunale che ci piace e dá speranza che le cose possano cambiare. Adesso tutti insieme passiamo dalle parole ai fatti.

Ass. CdQ Per Margherita APS