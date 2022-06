Raffaella Paturzo è la nuova dirigente degli Affari Generali al Comune

La dott.ssa Paturzo, già funzionaria dell’Ente, è laureata in scienze politiche con master di I livello in globalizzazione e comunicazione e master di II livello in diritto privato applicato alla pubblica amministrazione, autrice di pubblicazioni in riviste scientifiche ed ha maturato esperienza amministrativa come istruttore direttivo, responsabile di posizione organizzativa, nel Servizio Risorse umane dell’Ente.