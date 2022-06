Il 29 giugno torna a riunirsi il Consiglio Comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale, in 1^ convocazione per giorno 29 giugno 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 30 giugno 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Regolamento Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche ed integrazioni;

2) Approvazione Piano Finanziario Tari 2022-2025 e tariffe, individuazione dello schema regolatorio applicabile dal 2023 per assicurare il rispetto dei nuovi standard qualitativi del servizio gestione rifiuti urbani delib. Arera n. 15/2022/r/rif.

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2022-2024;

4) Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2022, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2022-2024;