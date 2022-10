TURRIS-CROTONE, Lerda: “Risultato meritato, complimenti ai ragazzi”

“Siamo partiti molto forte, proprio come volevamo. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni in cui avremmo potuto fare meglio. Dopo lo svantaggio non ci siamo persi d’animo, arrivando anche sul doppio vantaggio, la gara si è incanalata bene contro un Turris comunque non facile da affrontare”. E’ stato questo il commento del tecnico rossoblù, Franco Lerda, al termine della gara vinta con la Turris per 4-2 in Campania. Il tecnico ha quindi aggiunto: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, con la testa giusta, equilibrio, abbiamo creato tantissimo e penso che il risultato sia ampiamente meritato. Dobbiamo sempre avere la “cazzimma”, in casa e fuori, senza si fa fatica. I ragazzi hanno voluto rimarcare questa voglia di fare bene e nonostante lo svantaggio che non meritavamo abbiamo mantenuto i nervi saldi. Anche se era solo la seconda gara abbiamo sfatato anche il tabù sintetico”.