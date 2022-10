Crotone all’esame Picerno, Lerda: “Manteniamo la stessa umiltà”

“Il Picerno è una squadra con giocatori bravi in avanti e in questo momento, probabilmente, la classifica non rispetta quanto avrebbero meritato in campo. Noi dobbiamo continuare ad avere lo stesso atteggiamento, conservando l’umiltà che ci dovrà accompagnare per il resto della stagione; è vero che il Crotone viene da dieci-quindi anni in cui ha scritto pagine importanti nel calcio italiano, ma adesso siamo in questa categoria e bisogna dare il massimo, sempre con umiltà”.

Sono queste le parole di Franco Lerda il giorno prima della gara con il Picerno, che si giocherà domani alle 17.30 all’Ezio Scida. Il tecnico ha inoltre esortato tutti a mantenere la stessa unità nell’ambiente che si è vista fino ad ora, mentre parlando dei suoi ragazzi ha aggiunto: “Stanno tutti bene, per quanto riguarda la personalità abbiamo dimostrato di averne sia a livello di singoli che di gruppo. Quando siamo andati in svantaggio o magari in occasione di quelle gare in cui sono siamo riusciti a sbloccarla subito. Non ci siamo mai disuniti, avendo pazienza e fiducia nei nostri mezzi”.