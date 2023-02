Tragedia di Steccato di Cutro: i morti accertati salgono a 58, diverse donne e bambini

È salito a 58 il bilancio provvisorio delle vittime della tragedia di Steccato di Cutro, anche se purtroppo il numero è destinato a salire visto che le persone tratte in salvo sono in tutto 80. Tra le vittime molte donne e diversi bambini. Di queste 21 sono state trasportate all’ospedale di Crotone, compresi diversi bambini. Un uomo è in terapia intensiva. Delle vittime recuperate 36 si trovano a Steccato di Cutro, 9 al porto di Le Castella e 3 a Catanzaro perché ritrovate nei pressi di Botricello. A bordo c’erano tra le 150 e le 200 persone, quindi i dispersi sono ancora tanti. Il pm titolare dell’inchiesta è Pasquale Festa.

Nel pomeriggio è previsto l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sarebbe, infine stato individuato il presunto scafista.