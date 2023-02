Tragedia di Steccato di Cutro: i corpi delle vittime saranno trasferiti al Palamilone di Crotone

Le vittime della tragedia che si è verificata questa mattina a Steccato di Cutro verranno trasportate al Palamilone di Crotone. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Voce, direttamente dalla struttura sportiva ubicata nel centro della città. Attualmente si tratta di 58 cadaveri, anche se il numero purtroppo è destinato a salire nelle prossime ore. Le ricerche in mare in questo momento risultano difficoltose in quanto le condizioni metereologiche sono in peggioramento.