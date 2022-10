Siccità nel Crotonese, l’allarme della Camera di Commercio di Crotone

“La terribile carenza idrica che stanno subendo i laghi Arvo ed Ampollino e le conseguenti iniziative della A2A, società che gestisce gli invasi stanno causando un gravissimo danno al comparto agricolo, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale, in cui viene effettuata la piantumazione delle colture” afferma Alfio Pugliese, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone.