Non solo ingombranti, anche eternit abbandonato a cielo aperto in pieno centro

Dopo le segnalazioni fatte nelle scorse settimane, molte delle quali dopo l’adeguamento della Tari, votato da parte del consiglio comunale, rimangono ancora in giro per la città i problemi relativi agli ingombranti. Ma non solo, in questa foto notizia dimostriamo come, nel pieno centro cittadino, ovvero proprio a qualche metro di distanza dalla chiesa di Sant’Antonio, siano presenti non solo dei rifiuti vicino ai cassonetti ma anche dell’eternit, abbandonato a cielo aperto molto pericoloso per chi si avvicina da quelle parti.