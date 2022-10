Domani i funerali del Colonnello Mambor, scuole cittadine chiuse alle 12.00 e altri provvedimenti

Il prossimo 26 ottobre si terranno i funerali del colonnello Gabriele Mambor, comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone.

Considerato che le strade interessate ricadono in un’area urbana normalmente impegnata anche dalla popolazione studentesca in transito dopo l’uscita dalle scuole è stata disposta, con ordinanza sindacale, per la giornata del 26 ottobre 2022 la chiusura anticipata alle ore 12:00 di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nel contempo il sindaco invita i dirigentiscolastici a far osservare un momento diraccoglimento nelle scuole.

Inoltre al fine di consentire l’afflusso in sicurezza della cittadinanza in occasione dei funerali del colonello Gabriele Mambor previsti per il 26 ottobre 2022 è stata disposto:

– il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta, per il giorno 26 ottobre 2022 su via Giacomo Matteotti, ambo i lati, su via IV Novembre nel tratto compreso tra via Giacomo Matteotti e l’incrocio con via Vittorio Veneto, su tutto il piazzale adiacente via Giovanni Falcone e sovrastante il PalaMilone, su tutto il piazzale antistante la chiesa di S. Rita nonchè sul tratto iniziale di via Pio La Torre, dalle ore 10.00 sino al termine della cerimonia funebre, fatta eccezione delle auto a servizio delle autorità civili e militari di ogni ordine;

Ma- il diveto di transito veicolare per il giorno 26 ottobre 2022 su via Giacomo Matteotti , su via IV Novembre nel tratto compreso tra via G. Matteotti e l’incrocio con via Vittorio Veneto, su via Giovanni Falcone, su via Paolo Borsellino direzione via G. Falcone, su via Antonino Scopelliti direzione via G. Matteotti, su via Peppino Impastato direzione via A. Scopelliti, dalle ore 12.00 sino al termine della cerimonia funebre, fatta eccezione della auto a servizio delle autorità civili e militari di ogni ordine