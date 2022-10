Comune, pubblicato l’avviso per i voucher destinati ai minori

Sono stati pubblicati sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la frequenza di minori (6 – 17 anni) per la frequenza di centri diurni con funzione socio – educativa e l’avviso per l’assegnazione di voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per minori (3 – 17 anni).

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

Per quanto attiene i voucher per la frequenza di centri diurni l’avviso ha come oggetto l’individuazione di famiglie interessate all’assegnazione del voucher per la frequenza dei propri figli presso centri diurni, strutture socio – assistenziale a carattere semi residenziale dove vengono offerti interventi educativi in favore di minori che necessitano di una sana socializzazione e sostegno nella vita quotidiana, con azioni educative e di contenimento anche a supporto delle figure genitoriali.

L’altro avviso riguarda la possibilità di presentazione di istanze per l’assegnazione di voucher a titolo di rimborso per la frequenza dei centri estivi nel periodo giugno – settembre 2022 a favore di famiglie con minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

Nel primo caso le domande vanno inoltrate entro il 3 novembre mentre il rimborso può essere richiesto entro il 7 novembre

Il modello di domanda allegato all’avviso può essere scaricato sul sito del Comune di Crotone