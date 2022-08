Crotone, ragazzo aggredito violentemente dietro al Tribunale: è in gravi condizioni a Catanzaro

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato in una pozza di sangue ieri sera intorno alle 21:00 in una strada dietro al Tribunale di Crotone. Il ragazzo, di origine crotonese, ma che vive in Emilia Romagna, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Crotone, qui sarebbe stato intubato e trasferito d’urgenze a Catanzaro dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti immediatamente due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Crotone che hanno raccolto i primi elementi. Agli agenti della Volante si sono uniti quelli della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi.

Secondo quanto è stato possibile apprendere gli aggressori sarebbero stati almeno due e avrebbero colpito il giovane a calci e pugni. Gli investigatori avrebbero individuato anche alcune persone che avrebbero assistito alla scena e già ieri sera erano state raccolte le loro dichiarazioni.