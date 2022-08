Sere del Fai: passeggiata sotto le stelle e monumenti aperti il 19 agosto a Santa Severina

Anche quest’anno tornano le Sere FAI d’estate, tanti luoghi da visitare dopo il tramonto, in tutto il territorio nazionale, per un calendario ricco di eventi alla scoperta del nostro patrimonio artistico–culturale nell’atmosfera particolare delle serate estive.

“La Delegazione FAI di Santa Severina e del Marchesato vi aspetta il 19 agosto dalle ore 21,00 per una passeggiata sotto le stelle in uno dei borghi più belli d’Italia, con la guida dei giovani ciceroni dell’I.O. Borrelli. Un percorso in notturna alla scoperta del centro storico tra chiese, vicoli nascosti, arte e bellezze architettoniche, organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Severina, la Pro Loco Siberene, l’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Crotone, la Cooperativa Aristippo,l’Istituto Omnicomprensivo “D.Borrelli”.

Per l’occasione tutti i monumenti di Santa Severina rimarranno eccezionalmente aperti fino alle ore 23,00. Nell’incantevole cornice del bastione del Castello di Santa Severina sarà possibile osservare le stelle con l’astronomo Francesco Veltri”.