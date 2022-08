Cutro, emesso un daspo Willy nei confronti di un 58enne

Continua l’azione di contrasto degli episodi di violenza all’interno e davanti ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento della Provincia di Crotone.

Il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento di D.A.C.Ur (Divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento) nei confronti di un uomo, domiciliato a Cutro.

L’uomo, durante la mattinata dell’1 agosto scorso, mentre si trovava nei pressi di un noto bar sito nel citato centro, colpiva per futili motivi, con il collo di una bottiglia di vetro infranta, un altro uomo procurandogli lesioni aggravate che ne comportavano il ricovero ospedaliero e la sottoposizione ad un urgente intervento chirurgico. I sanitari si riservavano la prognosi anche se la vittima non versava in pericolo di vita.

Gli accertamenti esperiti dalla Divisione Anticrimine della Questura, anche mediante l’analisi degli elementi informativi acquisiti in corso di indagine dal Comando Stazione Carabinieri di Cutro, hanno consentito, al Questore, di emettere la misura di prevenzione di cui si tratta, comminando a G.A. c.l. 64 un divieto di accesso pari a mesi SEI.

Per tutta la durata del divieto il destinatario non potrà accedere al bar dinanzi al quale si è verificata l’aggressione nonché a tutti i bar e locali di pubblico intrattenimento siti nella medesima zona ovvero di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.