È il comandante dei carabinieri Gabriele Mambor l’uomo deceduto in mare nel pomeriggio

Ore 21.00

È il comandante dei carabinieri di Crotone Gabriele Mambor, di 49 anni, di Roma, l’uomo ritrovato morto nelle acque di fronte il cimitero di Crotone nel tardo pomeriggio di oggi. Il militare, appassionato di pesca, forse ha avuto un malore durante una battuta di pesca.

Ore 20.09 Il cadavere di un uomo è stato ritrovato poco fa in acqua, nei pressi del cimitero di Crotone. Attualmente non si sanno ulteriori notizie, sul posto ci sono le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO