Crotone, domani sul lungomare la manifestazione per la pace

Domenica 23 ottobre, alle ore 18.30, sul lungomare di Crotone (zona passerella)associazioni e sindacati si incontreranno per MANIFESTARE PER LA PACE. Una manifestazione che si unisce a quelle che si sono svolte in oltre 100 piazze d’ Italia, organizzata da “Europe for Peace”, tra il giorno 20 e 23. Questi appuntamenti hanno voluto esprimere il dissenso alle guerre e rilanciare la necessità di riaprire un dialogo, una mediazione e al contempo far cessare il rumore, di sangue, delle armi.

Invitiamo tutti le cittadine e i cittadini che pensano che sia importante rilanciare politiche di pace e di mediazione a partecipare a questa manifestazione

Questa manifestazione sarà la prima di una serie di eventi che proporremo per la città.