Rete 26 febbraio: partita una raccolta fondi a sostegno dei superstiti e dei familiari delle vittime

E’ stato aperto un conto corrente da RETE 26 FEBBRAIO – LA CALABRIA PER I DIRITTI UMANI per raccogliere donazioni a sostegno dei superstiti al naufragio e ai familiari delle vittime. “In questi giorni – viene spiegato – stiamo provando a fornire ogni assistenza possibile, trovando alloggi, ospitalità e predisponendo il rimpatrio delle salme, una volta che saranno finiti i riconoscimenti delle vittime. Per cui chiunque voglia supportare, anche economicamente, la causa può inviare un donazione qui:

Forum del terzo settore Crotone

IBAN: ITI2A0306967684510779369146

Causale: Rete26febbraio

#rete26febbraio

RETE 26 FEBBRAIO