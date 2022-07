Vandalizzato il plesso di via Oceania a Papanice

Ignoti si sono introdotti la notte scorsa nel plesso di via Oceania che ospita classi della scuola dell’infanzia e primaria, nel quartiere-paese di Papanice, danneggiando gravemente gli arredi, porte e materiale presente all’interno dell’istituto scolastico. Già lo scorso 13 luglio era stata sporta una denuncia perché erano stati rilevati dei segni di effrazione, anche se in quell’occasione non erano stati causati particolari danni. La notizia è le foto sono riportate anche dal consigliere Comunale Enrico Pedace sul propria pagina facebook.