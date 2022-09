Lerda: “Vittoria di carattere e da squadra vera”

“Sono contento innanzitutto del risultato, che è quello che determina giudizi, strategie e comportamenti settimanali. Viviamo in un paese in cui il risultato è tutto. Detto questo sono contento perché sapevamo di incontrare una squadra forte e attrezzata come noi per disputare un campionato di vertice”. È stato il commento del tecnico del Crotone, Franco Lerda, al termine della gara vinta con il Pescara.

L’allenatore ha aggiunto: “Siamo venuti qui con grande personalità e devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, ma sono stati bravi, scendendo in campo con grande personalità. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla, creando anche i presupposti per vincerla. E dovevamo farlo, visto che siamo arrivati tante volte nell’area di rigore avversaria creando occasioni pericolose. È stata una vittoria costruita con personalità e da squadra, alla fine ci siamo difesi e anche questo è stato un bel segnale, visto che non abbiamo subito un tiro importa e anche questo è stato importante”.