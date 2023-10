Facile.it: Crotone maglia nera in Calabria per le rc auto

la corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un’automobile a Crotone è cresciuto del 12,6% arrivando, a settembre 2023, a 822,33 euro, vale a dire oltre 90 euro in più rispetto allo scorso anno. Sebbene il rincaro sia stato il più contenuto della regione, la provincia vince la maglia nera come area più cara della Calabria per quanto riguarda l’Rc auto.

A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 18,5%, con incrementi a doppia cifra in tutte le province calabresi: a guidare la classifica dei rincari è Cosenza, che ha visto un incremento del 25,1% (premio medio pari a 602,25 euro), seguita da Reggio Calabria (+19,7%, 704,34 euro) e Catanzaro (+16,3%, 626,50 euro). A Vibo Valentia l’aumento è stato del 15,6% (premio medio 722,72 euro), mentre ultima in graduatoria si posiziona Crotone, che in 12 mesi ha segnato un rialzo del 12,6%, arrivando a 822,33 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, la provincia calabrese più cara per l’Rc auto è stata, come detto, Crotone, quella più economica Cosenza.