Le imprese crotonesi incontrano 90 buyer internazionali con il progetto Mirabilia: si può aderire fino al 16 settembre

La Camera di commercio di Crotone, aderente al Network Mirabilia, ha pubblicato l’avviso per la partecipazione di una delegazione di aziende agli eventi in programma a Genova che si terranno nei giorni 17 e 18 ottobre 2022 nel prestigioso Palazzo della Borsa Valori.

Si tratta di 2 eventi BtB riservati alle aziende del settore agroalimentare e turistico di ciascuno dei territori MIRABILIA che incontreranno buyer internazionali (operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel, ecc.) e organizzato in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa.

Il primo evento consiste nella VI edizione di “MIRABILIA Food&Drink” riservato ad aziende del settore agroalimentare che operino nei territori del network, che potranno incontrare 40 buyer internazionali provenienti da Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Svizzera, Francia e Germania.

L’evento è organizzato in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Assocamerestero, l’Associazione delleCamere di commercio italiane all’estero.

Il secondo evento, sempre nelle stesse giornate presso il Palazzo della Borsa Valori, consiste nella X edizione della Borsa Internazionale del turismo culturale, dedicato ai BtBriservati alle aziende del Settore Turismo, che incontreranno 50 operatori esteri richiamati dall’importante evento.

Un totale di 90 buyer internazionali che conosceranno l’enorme potenziale del territorio crotonese grazie alla presenza dell’ente camerale crotonese nel Network Mirabilia.

“Il progetto Mirabilia si muove nella logica, sposata con convinzione dal nostro Ente, di promozione coordinata del territorio: agroalimentare di qualità, offerta turistica, artigianato artistico, elementi che insieme consentono di rappresentare al meglio la nostra provincia e che reciprocamente beneficiano dei risultati positivi di ciascuno di essi” commenta Alfio Pugliese, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone.

Le informative ed i programmi degli eventi sono consultabili sul sito www.kr.camcom.gov.it e le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il prossimo 16 settembre.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Crotone ai recapiti telefonici 0962/6634207.227.225.204.231 nonché all’indirizzo mail promozione@kr.camcom.it