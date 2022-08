Trasportava pesce su un mezzo non idoneo, sanzionato

Circolavano con furgone isotermico adibito al trasporto locale di surgelati/congelati di natura ittica con veicolo non idoneo al mantenimento della temperatura per inefficienza dei dispositivi di coibentazione. Questo è quello che è emerso dagli accertamenti effettuati dal personale della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Crotone – nella mattinata del 22 agosto, a seguito di un controllo effettuato da una pattuglia nei confronti di un furgone per trasporto di alimenti in Torretta di Crucoli (KR).

In particolare, gli operatori, notavano un’incrinatura e parziale rottura della guarnizione inerente la chiusura del portellone laterale destro, dalla quale fuoriusciva l’aria refrigerata non garantendo così il corretto regime di temperatura controllato di -18°C.

Nello specifico all’atto del controllo veniva accertata da personale dell’ASP di Crotone, giunta sul posto in ausilio, la temperatura all’interno del cassone isotermico di -7°C. Per tali inadempienze il conducente veniva contravvenzionato ai sensi ex art. 15 L.110/92.

Tale attività si innesta in un più ampio monitoraggio che la Sezione Polizia Stradale di Crotone costantemente effettua lungo le principali arterie della Provincia, anche al fine di verificare la corretta circolazione sui veicoli adibiti al trasporto di sostanze alimentari