Crotone, esordio a Messina. Benali ceduto al Brescia

Sono stati sorteggiati poco fa i calendari di Serie C, con il Crotone che sarà impegnato nel girone meridionale. Esordio a Messina per i pitagorici, il derby con il Catanzaro si giocherà al Ceravolo nel mesi di novembre.

“Il Presidente commenta il sorteggio

Il Presidente Gianni Vrenna ha commentato brevemente l’esito dei sorteggi del campionato di Serie C: “Come ho già detto penso che il nostro sia il girone più impegnativo. Inizieremo forte, fuori casa a Messina e poi ospitando allo Scida il Monopoli: entrambe mi sembrano squadre molto ben attrezzate. Inoltre subito dopo nel turno infrasettimanale faremo visita al Pescara, squadra blasonata che negli ultimi anni ha militato tra A e B. Per l’esordio casalingo mi aspetto una grande affluenza perché – ci tengo a ribadirlo – quest’anno più che mai abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico e anche per questo abbiamo deciso di prolungare la campagna abbonamenti. In Serie C non esistono partite facili e sappiamo che tutti daranno il 110% contro di noi. Abbiamo un nuovo allenatore e tanti nuovi giocatori: penso che sia stato fatto un grande lavoro per allestire un ottimo gruppo e sono convinto che siamo pronti per fare una grande stagione”.

Intanto la società ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo Benali al Brescia.