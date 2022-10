Lavori di manutenzione sulla 4 corsie sopra Gabella, prevista la chiusura

ANAS comunica che, per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, ha disposto la chiusura al traffico sulla Strada Statale 106 raccordo Jonica dal km 0+000 al km 0+940 su tutte le corsie a partire dalla ore 6.00 del 21 ottobre e fino alle ore 23.00 del 22 ottobre 2022ANAS predisporrà idonea segnaletica stradale e la circolazione sul suddetto tratto sarà regolata mediante apposizione della prescritta segnaletica di cantiere, opportunamente adattata ed integrata in base allo stato dei luoghi e all’avanzamento del cantiere.ANAS ha previsto apposito percorso alternativo a seguito della prevista chiusura del tratto in oggetto