“Stiamo facendo delle verifiche interne”. E ancora: “Il mare quella notte era forza 4”. Sono solo alcune delle dichiarazioni che il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi, ha rilasciati ai giornalisti poco prima dell’entrata nella camera ardente allestita al Palamilone. Una lunga intervista in cui Aloi ha anche detto che le imbarcazioni in dotazioni alla Capitaneria “sono in grado di uscire anche con il mare forza 8”.

Ecco il video integrale