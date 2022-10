Arriva la mazzata della Tari, ma i rimborsi di Remunero per ora sono un flop

“Chiameremo tutti i soggetti all’interno dell’elenco delle attività e cercheremo di capire chi vuole transare subito e chi più tardi. Chi lo vorrà fare dopo inizieremo ad eliminarlo dalla lista in modo che non ci sia più confusione per gli utenti. Rimarranno solo gli attivi e saranno visualizzati con il nome delle attività. Inoltre lavoreremo con i supermercati che in un primo momento avevamo lasciato fuori, visto che il rischio è quello che erodano tutto il credito a discapito delle piccole attività. Ci sarebbero a disposizione, con una distribuzione equa, circa 2500 euro per ogni partita iva. Vorrà dire che partiremo prima con i supermercati e gli altri, se vorranno, si accoderanno dopo”.

Queste sono le dichiarazioni che Federico Orlando, fondatore ed amministratore unico di Remunero, aveva rilasciato a Crotonenews dopo aver chiesto alla nostra testata un’intervista per rispondere agli articoli che avevamo scritto in precedenza.

Ecco, ad oggi di quello che era stato annunciato qualche cosa è stata fatta, come il rilascio della nuova versione dell’app. Che però, al di là di una nuova veste grafica, non ha risolto quei problemi che si erano manifestati già in precedenza. Ed oggi che i cittadini stanno ricevendo le nuove scadenze per la Tari si è tornato a parlare anche si questo “rimborso”, annunciato in pompa magna dal Comune di Crotone ma che stenta a decollare. Non ci sono numeri in merito: sarebbe utile capire quanto di questo stesso “rimborso” è stato speso dagli utenti, visto che fino ad ora quasi nessuno è riuscito ad utilizzare questa moneta virtuale.

Ma c’è di più, in molti hanno sbloccato (con soldi veri) il proprio portafoglio, soldi andati immediatamente nelle casse di Remunero, ricevendo una seconda beffa.

Si era parlato anche di un coinvolgimento dei supermercati, che al momento non risulta e che, invece, sarebbe molto utile per le famiglie.

Considerando che il Comune ha annunciato l’accordo anche per gli anni successivi confermerà l’accordo o cercherà di vederci meglio chiedendo lumi alla stessa Remunero?