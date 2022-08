Albero cade su un’auto in transito in viale Regina Margherita: “Lo avevamo segnalato al Comune” GALLERY

“Stavo procedendo tranquillo, quando un albero mi è praticamente piombato sull’automobile. Si è frantumato il parabrezza, inutile dire che ho avuto molta paura, ma per fortuna è andata bene. Eppure chi è subito sceso a soccorrermi, gli abitanti del quartiere, mi avevano detto di aver segnalato quell’albero che stava per cadere al Comune di Crotone”. È il racconto dell’occupante dell’automobile che poco fa, in viale Regina Margherita, è stata colpita da un albero, ubicato nello spartitraffico, caduto sulla vettura. Tanto spavento per quella che poteva essere una vera e propria tragedia. Si tratta del secondo caso in pochi mesi, dopo l’albero caduto al Parco Delle Rose, dove giornalmente giocano centinaia di bambini. Fortunatamente, anche in quel caso, non si sono registrati danni alle persone. Sul posto il consigliere comunale Enrico Pedace che ha avvertito immediatamente la Giunta Comunale.