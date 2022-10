Alluvione del 1996: ognuno ha un ricordo di quel giorno che ha segnato la storia della nostra città

Ognuno di noi ha un ricordo, intimo e personale, di quel giorno che ha cambiato per sempre la storia della nostra città. Per qualcuno sono solo graffi, andati via dopo qualche mese, per altri cicatrici profonde che rimarranno per sempre. Io ero a scuola, al primo anno dell’Istituto Tecnico Commerciale Lucifero. Ricordo che la “Ragioneria” era rimasta chiusa qualche giorno prima perché il piazzale si era allagato a causa della pioggia, una cosa che succedeva spesso. Quel giorno eravamo già entrati in aula, dopo poco la pioggia si fece sempre più insistente e qualcuno iniziò ad andare via. La maggior parte, invece, rimase. Il piazzale iniziò a riempirsi e qualcuno degli ultimi anni aprì le porte per fare entrare l’acqua, nel tentativo di saltare qualche giorno di lezione. Nel giro di pochi minuti la situazione precipitò, molti genitori, compresa mia mamma, cercarono di raggiungere Ragioneria, Liceo Scientifico e il plesso del Magistrale per prelevare i propri figli. Una cosa pericolosissima, che solo un genitore può fare. Riuscimmo a salire in macchina, una Fiat Uno nuova, che nel giro di qualche secondo si allagò completamente. C’erano anche mio fratello ed un’amica. Quella macchina la perdemmo, senza neanche provare a chiedere i danni.