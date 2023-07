Spettacolo Max Giusti e Boxing night: i provvedimenti alla viabilità

Al fine di consentire lo spettacolo di Max Giusti, nell’ambito del Crotone Summer 2023, sono stati disposti i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14:00 del 28.07.2023 alle ore 02:00 del 29.07.2023, in via Interna Marina da via Nuova Poggioreale a via Osservanza, in via Osservanza da via Interna Marina a via Venezia, in via Nuova Poggioreale da via Interna Marina a viale Cristoforo Colombo, via Venezia da Piazza E. Berlinguer al civico n.129 di via Venezia e in Piazza Berlinguer;

– di chiudere al traffico veicolare, dalle ore 14:00 del 28.07.2023 sino alle ore 02:00 del 29.07.2023, piazza E. Berlinguer dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino al viale A. Gramsci;

– di chiudere al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, dalle ore 19:00 del 28.07.2023 sino alle ore 2:00 del 29.07.2023, via Venezia dall’incrocio con via Santa Croce fino all’incrocio con via Osservanza, via Interna Marina dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con via Osservanza e via Osservanza dall’incrocio con via Venezia fino all’incrocio con via Interna Marina.

Inoltre al fine di consentire l’evento “Crotone Boxing Night” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta e di fermata sul Piazzale Ultras, dalle ore 10:00 alle ore 24:00, del 30 luglio 2023