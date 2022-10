“L’istituzionalizzazione del Museo e dei Giardini di Pitagora è un importante traguardo civile, sociale, culturale e politico”

“Nella Sala Consiliare del Comune di Crotone, mercoledì 5 ottobre, è stato raggiunto un importante traguardo civile, sociale, culturale e politico: l’istituzionalizzazione del Museo e dei Giardini di Pitagora. Si tratta di un risultato significativo per l’intera comunità crotonese che, da 10 lunghi anni, ci affianca e sostiene, condividendo azioni e progetti comuni che disseminano il nostro percorso di emancipazione”. È quanto scrive, in un comunicato, il consorzio Jobel, che aggiunge: “Proprio a questa rete forte e coesa, costituita da singoli cittadini, gruppi, movimenti e associazioni attive sul territorio, indirizziamo il nostro più sentito ringraziamento per aver creduto nella nostra mission e operato al nostro fianco al fine di raggiungere questo obiettivo collettivo.

Un ringraziamento doveroso va alla Giunta e al Consiglio Comunale nella sua interezza, che ha approvato il punto all’ordine del giorno, nonostante una flebile voco fuori dal coro, ma anche agli Uffici Comunali che si sono occupati della redazione dell’atto con estrema professionalità e competenza. Ora è il momento della condivisione della gioia, ma ci teniamo a precisare che questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, bensì una nuova partenza, colma di nuovi progetti da sviluppare all’interno del bene comune”.