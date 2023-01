Il Park and ride affidato nuovamente a Ciclofficina TR22o

È stata infatti aggiudicata la gestione del Park and Ride di via Regina Margherita.

Tra l’altro la riapertura del Park and Ride si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area in cui è ubicata la struttura già avviata con la realizzazione della pista ciclabile e che sarà ampliata con ulteriori interventi di riqualificazione che interesseranno sia la struttura stessa e le relative dotazioni, nonché il contiguo giardinetto di Via Micello da Ripe.

Fonte: Comune di Crotone