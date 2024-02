Il Crotone pareggia a Sorrento, Bardi: “C’è rammarico”

Pareggio in trasferta per il Crotone che contro il trasferta passa in vantaggio con Tribuzzi per poi essere raggiunto su rigore allo scadere del primo tempo. Nella ripresa qualche occasione per parte ma risultato che non cambia.

SORRENTO: Del Sorbo; Todisco, Di Somma (40’st Vitiello), Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (30’st Scala); Vitale (30’st Riccardi), Ravasio (40’st Martignago), Kolaj (18’st Badje). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Capasso, Colombini, Musella, Bonavolontà. All. Maiuri

CROTONE: Dini; Loiacono (33’st Rispoli), Battistini, Crialese; Tribuzzi, Vitale (43’st Zanellato), Vinicius (39’st Felippe), D’Ursi (33’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez (33’st Comi). A disp.: D’Alterio, Valentini, Leo, Cantisani, D’Angelo. All. Bardi (Zauli squalificato)

ARBITRO: Perri di Roma 1

MARCATORI: 23’pt Tribuzzi (C), 42’pt rig. De Francesco (S)

AMMONITI: Tumminello (C), Loiacono (C), Crialese (C)

Le parole del tecnico Bardi