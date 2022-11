Derby, biglietti in vendita dalle 15.00 al bar Nettuno

Il Football Club Crotone informa di aver ricevuto comunicazione da parte dell’Us Catanzaro 1929 Srl che, a partire da questo pomeriggio alle ore 15, saranno in vendita presso il bar Nettuno – punto vendita autorizzato go2 per la provincia di Crotone – i tagliandi per il settore ospiti della gara Catanzaro-Crotone che si disputerà domenica 6 novembre alle ore 14:30 allo stadio Ceravolo. Per l’acquisto del tagliando non sarà necessaria la tessera del tifoso. La vendita si concluderà sabato 5 novembre alle ore 19.