Crotone, inizia la (nuova) era Lerda

“Abbiamo tanta forza, voglia e volontà di far bene”. Si riparte dalle parole di Gianni Vrenna, il presidente del Crotone ieri è intervenuto in conferenza stampa

per presentare il nuovo allenatore Franco

Lerda, già al timone degli squali 12 anni fa. “Avevo perso un po’ l’entusiasmo – ha confessato il numero uno della società pitagorica – che però adesso ho ritrovato, voglio ripartire più carico di prima. Siamo felici di questo ritorno, anche se in una categoria che non conoscevamo da diversi anni per noi inizia una nuova avventura”.

Pacato, ma carico, Franco Lerda: “Sono molto contento di rivedervi – ha detto rivolgendosi ai giornalisti – in cuor mio ho sperato di tornare un giorno, e appena si è presentata la possibilità sono tornato. Ringrazio il presidente e il direttore generale Raffaele. Ho accettato con grandissime motivazioni, l’umiltà non dovrà mai mancare in questo percorso che faremo insieme. Crotone è stata la mia prima piazza importante da allenatore e lo è ancor di più oggi perché il mio percorso in questi anni è stato altalenante. Come ha detto il presidente ripartiamo con forza, voglia e volontà”.