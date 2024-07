Tornano a Crotone le Giornate Diabetologiche dal 3 al 5 ottobre 2024 e, da quest’anno, la tre giorni dedicata alla malattia diabetica si arricchisce di una importante novità: la prima edizione del Premio Alcmeone e Pitagora che verrà conferito ai ricercatori under 40, afferenti alla branca diabetologica, i cui lavori scientifici hanno contribuito a determinare percorsi futuri in ambito clinico e diagnostico-terapeutico.

L’evento dedicato al diabete e alla sua prevenzione, organizzato dal dr. Salvatore Pacenza, primario di Diabetologia dell’ASP di Crotone, giunto ormai alla sesta edizione, continua a rappresentare un punto di riferimento a livello internazionale e una importante occasione di confronto per specialisti e luminari tra i più quotati nel mondo della diabetologia.

Un vero e proprio summit di approfondimento sul diabete ma anche sugli aspetti inerenti la complessa gestione della malattia: dalle comorbidità vecchie e nuove, ai nuovi farmaci e tecnologie a disposizione per i pazienti, ma anche una panoramica sulla obesità assai frequentemente associata con la malattia diabetica, anche in condizioni particolari quali la gravidanza, con cenni terapeutici psico comportamentali, farmacologici e i vantaggi cardiovascolari legati alla perdita di peso. Tra le tematiche trattate anche le endocrinopatie connesse con il diabete in quelle intersecazioni che rendono importanti specifiche conoscenze per poter meglio affrontare condizioni non infrequenti.

Un evento che guarda al futuro avvalendosi del continuo e indispensabile lavoro di ricerca scientifica, motivo per il quale da quest’anno, si vorranno premiare ricercatori e ricercatrici under 40, medici e non medici, che avranno la possibilità di condividere con la comunità medico-scientifica regionale i risultati della loro attività di ricerca in ambito diabetologico. I due migliori contributi, uno in ambito di ricerca clinica ed uno in ambito di ricerca di base, riceveranno un premio in denaro e l’invito alla VII Edizione delle Giornate; gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al premio ed un riconoscimento simbolico dell’originalità e dell’importanza del loro lavoro.

Per chiarimenti sulle modalità di partecipazione scrivere a: abstractsGCD@gmail. I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 2 Settembre 2024.