Venerdì il concerto di Arisa in piazza Pitagora: i provvedimenti alla viabilità

Al fine di consentire il concerto di Arisa previsto per il 17 maggio sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

invertire il senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, istituendo il senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 13:00 del 16.05.2024 sino alle ore 10:00 del 18.05.2024;

istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 12:00 del 17.05.2024 fino alle ore 02:00 del 18.05.2024, in via F. Sculco, in via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via L. Settino da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via L. Pantusa da via S. Paternostro a via A. Daniele, in via Nuova Poggioreale da piazza Pitagora a via A. Daniele, in viale Regina Margherita da piazza Pitagora a rotatoria di via Ruffo e traversa Regina Margherita, in via Cutro da via L. Braille a piazza Pitagora e in via Mario Nicoletta da viale Regina Margherita a via L. Braille;

istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 13:00 del 16.05.2024 fino alle ore 07:00 del 20.05.2024, in piazza Pitagora e via S. Messinetti;

chiudere al traffico veicolare, dalle ore 12:00 del 17.05.2024 fino alle ore 02:00 del 18.05.2024, piazza Pitagora, via F. Sculco, via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, via L. Settino da via S. Paternostro a via F. Sculco, via L. Pantusa da via S. Paternostro a via A. Daniele, via Nuova Poggioreale da piazza Pitagora a via A. Daniele, viale Regina Margherita da piazza Pitagora a rotatoria di via Ruffo e traversa Regina Margherita, via Cutro da via L. Braille a piazza Pitagora e via Mario Nicoletta da viale Regina Margherita a via L. Braille;

chiudere al traffico veicolare, dalle ore 13:00 del 16.05.2024 sino alle ore 10:00 del 18.05.2024, via S. Messinetti