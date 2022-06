Vincenzo Montalcini è il nuovo direttore responsabile di CrotoneNews

Innanzitutto due grazie.

Il primo a Bruno Palermo, colui che da direttore responsabile ha reso CrotoneNews una testata vera, riconoscibile, un punto di riferimento per l’informazione libera. Davvero.

Raccolgo un testimone importante, lo faccio grazie anche agli insegnamenti che lo stesso Bruno e Francesca Travierso mi hanno donato gratuitamente in tutti questi anni. Rapporti autentici, come ce ne sono pochi. Soprattutto nel mondo del giornalismo.

Grazie poi alla famiglia Idemedia, che ha pensato a me per questo delicato compito. È il secondo “regalo” che mi fa. Il primo è del 2015, quando ha riportato in vita il progetto di “Crotonews”, ispirandosi a quel modello proprio per CrotoneNews. Nel 2009 ci ho provato, ottenendo risultati importanti. Numeri non paragonabili a quelli attuali, ma 13 anni fa in pochi avevano la connessione sui propri telefonini e dal punto di vista digitale vivevamo in un altro mondo. Ma quella intuizione, nata anche grazie a Bruno, era vincente.

La sfida adesso è quella di proseguire nel solco della continuità, con onestà intellettuale e nel rispetto soprattutto di voi lettori.

Bruno rimarrà editorialista di Crotonenews, sarà libero di scrivere le sue analisi, i suoi pensieri e i suoi articoli mai banali ogni volta che lo riterrà opportuno.

Questo è l’impegno che sento di assumere, fin da subito.