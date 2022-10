Antica Kroton, pubblicata su Invitalia la procedura di gara: lavori per 30 milioni di euro

E’ stata pubblicata sulla piattaforma telematica di Invitalia la procedura di gara aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e di architettura per l’attuazione del programma di valorizzazione “Antica Kroton”

Si tratta di un passo decisivo per la realizzazione del programma in quanto, a seguito di indicazione specifica dell’amministrazione, Invitalia considerata la complessità del programma, la sua articolazione in una molteplicità di interventi dislocati sul territorio cittadino e delle prestazioni necessarie per il completamento degli stessi ha individuato nella formula “Accordo Quadro” lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi inerenti al Programma Antica Kroton.

L’Accordo Quadro, infatti, risulta la più forma più idonea a contenere le tempistiche dell’intera fase della procedura dei contratti pubblici alla luce dell’elevata strategicità degli interventi.

La procedura di gara è suddivisa in lotti per un importo complessivo di 29.636.820,48 euro.

“Grazie al prezioso lavoro di squadra da parte dell’Unità Operativa Antica Kroton con il dirigente Senatore, si sta rispettando appieno il crono programma stabilito” dichiara l’assessore Rachele Via”