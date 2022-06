Trovato con 150 grammi di eroina, arrestato dalla polizia un 48enne

All’esito di servizi preventivamente disposti, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano classe ’74, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione, è stata rinvenuta sostanza stupefacente tipo eroina del peso complessivo di grammi 150 circa, suddivisa in 8 involucri termosaldati, ognuno dei quali contenenti 20 dosi pronte per essere cedute; inoltre, è stato trovato materiale utile al confezionamento della droga nonché diversi bilancini di precisione.

L’indagato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, all’atto dell’intervento degli operatori di Polizia si trovava agli arresti domiciliari, che erano stati disposti dal Tribunale di Crotone in seguito all’arresto operato dal medesimo Ufficio nel decorso mese di aprile, allorquando era stato trovato in possesso di 20 gr. di cocaina.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.