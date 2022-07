Da oggi pomeriggio 5 squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Cutro per un incendio di vegetazione propagatosi a una carrozzeria e al tetto di una abitazione: evacuate 2 case, soccorse 7 persone, alcune delle quali intossicate. In volo un canadair e un elicottero per i lanci d’acqua. Sul posto ci sono anche 4 ambulanze,

la situazione è comunque sotto attento monitoraggio da parte dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia presenti sul posto.