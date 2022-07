All’indirizzo Ite del Polo di Cutro i primi diplomati in Calabria per un corso Quadriennale

Con la pubblicazione dei risultati dei colloqui orali, lo scorso 29 giugno, il Polo di Cutro ha avuto i primi diplomati della provincia di Crotone e in Calabria del corso Quadriennale, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

I ragazzi del IV A Istituto tecnico economico, hanno conseguito il diploma al termine del corso quadriennale voluto dal Miur che ha scelto il progetto del Polo di Cutro per questo corso sperimentale.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, infatti, l’Istituto superiore “Polo” di Cutro ha attivato un percorso di studi sperimentale per l’indirizzo tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, articolato su quattro anni. L’accreditamento della scuola è avvenuto con D.D. n. 1568 del 28/12 /2017 del MIUR che ha riconosciuto nel progetto presentato apprezzabili elementi di innovazione didattica e metodologica, confermando l’Istituto quale promotore di percorsi formativi attuali, originali e attenti alla realtà imprenditoriale e professionale del territorio. In questo percorso, serio ed impegnativo, è stato previsto l’insegnamento di tutte le discipline proprie dell’indirizzo e non variano, rispetto al percorso ordinario, né le ore di docenza, né le competenze in uscita, né l’Esame di Stato.

Gli studenti di Cutro, infatti, con grande soddisfazione del Dirigente scolastico, Vito Sanzo, hanno sostenuto brillantemente le due prove scritte (Italiano ed Economia aziendale) e il colloquio orale, conseguendo il Diploma di Maturità.

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 il Polo di Cutro avrà una classe IV ITe-Afm che sosterrà gli Esami di Stato al termine del percorso Quadriennale visto che gli studenti della classe III hanno superato tutti l’anno scolastico appena concluso, garantendosi la frequenza al IV Ite Quadriennale.