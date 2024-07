Rinnovata la convenzione tra Mediolanum e Fondazione Zaccheo

E’ stato firmato oggi, nella Sede della Fondazione Antiusura Zaccheo presso la Diocesi di Crotone in Piazza Duomo, il rinnovo per altri tre anni della convenzione tra la Fondazione Antiusura, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum, per facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di sovraindebitamento, residenti nel territorio e che la contingente situazione economica ha messo ulteriormente in difficoltà. Grazie alla convenzione sottoscritta nel 2021 in Calabria sono state già aiutate 26 famiglie con un’erogazione di oltre 220.000 euro.

«Il rinnovo della convenzione – commenta Don Giovanni Barbara, Presidente della Fondazione Antiusura Zaccheo – è un segno di fruttuosa collaborazione tra la nostra Fondazione e Banca Mediolanum, che in questi anni ci ha permesso di andare incontro alle necessità delle famiglie. Per la nostra Fondazione il prestito di soccorso è molto importante per la sua concretezza: dimostra che è possibile l’accesso al credito alle persone e alle famiglie più fragili altrimenti escluse dal sistema finanziario. Con questo prestito è possibile prevenire i disastri causati dal sovraindebitamento e ancora di più dall’usura, facendo leva sul senso di responsabilità della Banca. Ciò che ci accomuna è l’operare alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa con interventi non assistenziali ma promozionali delle risorse delle persone beneficiarie, per una loro piena responsabilizzazione».

«È doveroso che le banche ascoltino il territorio – dichiara Giovanni Pirovano, Presidente di Banca Mediolanum – e che svolgano il loro ruolo sociale nel contrastare il ricorso all’usura e facilitare l’inclusione finanziaria di famiglie perbene, ma definite non bancabili. Con questa responsabilità la Banca ha deciso di rinnovare l’impegno in Calabria firmando la recente convenzione e riconoscendo l’importanza di farsi carico di una parte delle disuguaglianze economiche della comunità. Definiamo il “prestito di soccorso”, giunto ai suoi primi 15 anni di attività, un atto concreto di responsabilità sociale, un processo di indebitamento responsabile che può aiutare le persone a rientrare a pieno titolo nel circolo virtuoso della vita, restituendo loro la dignità civica e sociale».

«Ciò che abbiamo siglato oggi – aggiunge Benedetto Proto, vice presidente Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone- consolida il rapporto proficuo nato nel 2021 tra soggetti che hanno inteso andare incontro alle esigenze finanziarie più impellenti delle fasce estremamente vulnerabili della nostra comunità.

Sentitamente ringrazio Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum per aver consentito l’erogazione di prestiti di soccorso attraverso la messa a disposizione di una linea di credito rotativa con un plafond che nel giro di qualche anno hanno inteso raddoppiare.

Questa collaborazione ha prodotto ottimi risultati, infatti, in tre anni sono state deliberate dalla Fondazione Zaccheo 26 pratiche, per un ammontare complessivo di euro 220.500,00. Attualmente sono state già erogate 23 pratiche, per un ammontare complessivo di euro 197.500,00. Prestiti rateali della durata massima di cinque anni erogati a soggetti considerati non bancabili e che hanno permesso loro di superare momenti di difficoltà e ritrovare la dignità perduta.

In considerazione dei risultati raggiunti e della fiducia reciproca acquisita, oggi è stata rinnovata una convenzione ancora più impegnativa ed ambiziosa che ci spinge a fare ancora di più e meglio verso chi si rivolge alla Fondazione Zaccheo.

È una sfida che accettiamo volentieri, anche perché siamo consapevoli di avere a fianco un interlocutore che ha dimostrato di essere serio, generoso ed estremamente sensibile verso chi attraversa temporaneamente momenti di estrema difficoltà».

Nell’attuale contesto economico e sociale, con oltre 5,7 milioni di persone che versano in condizioni di povertà assoluta, sono sempre più vaste le aree di vulnerabilità. Con l’obiettivo di prevenire il ricorso all’usura e facilitare l’inclusione finanziaria, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum confermano l’impegno sottoscritto a fianco di Fondazioni e Associazioni antiusura diocesane e interdiocesane attive sul territorio nazionale con progetti sociali orientati al sostegno finanziario delle fasce più deboli della popolazione. Grazie al lavoro dei centri di ascolto e delle fondazioni locali vengono individuate le famiglie e segnalati i relativi casi sui quali la Banca interviene con il “prestito di soccorso”.

Dal 2009 la Banca ha permesso a 701 persone, più della metà donne con la responsabilità del nucleo familiare, di superare il momento contingente di difficoltà economica, non solo per la possibilità di accedere al credito, ma insieme ai volontari delle fondazioni locali, aiutando le famiglie a gestire in modo consapevole il proprio bilancio familiare.

conferma, a disposizione della Fondazione Antiusura Zaccheo, una linea di credito rotativa con plafond di 300.000 euro che verrà utilizzata per accordare prestiti con rimborso rateale a soggetti in difficoltà, individuati grazie all’attento lavoro della Fondazione in stretta collaborazione soprattutto con i Centri di ascolto del territorio;

si impegna ad erogare prestiti rateali a soggetti considerati non bancabili con durata massima di 5 anni (60 mesi) – nei limiti del plafond rotativo sopra indicato – per un importo massimo per ogni singolo finanziamento di euro 20.000.

Su tutto il territorio nazionale sono 15 le Fondazioni associate alla Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” con cui la Banca ha stretto accordi garantendo l’impegno nelle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo e Toscana mettendo a disposizione un plafond rotativo complessivo di euro 4.700.000.